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Kaley Cuoco se casa com Karl Cook nos EUA em cerimônia romântica

Atriz de 'The Big Bang Theory' e o hipista estavam noivos há sete meses; festa aconteceu na Califórnia

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:58
Kaley Cuoco se casa com Karl Cook nos EUA em cerimônia romântica Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Kaley Cuoco, a Penny da série "The Big Bang Theory", se casou no último sábado, 30 de junho, com o criador de cavalos e hipista Karl Cook. Romântica, a cerimônia foi realizada em uma fazenda nos arredores de San Diego, Califórnia.
Kaley e Cook ficaram noivos há sete meses, quando ele pediu a atriz americana em casamento em seu aniversário de 32 anos. Na época, Cook postou um vídeo em seu Instagram no qual mostrava a namorada muito emocionada. Os dois estão juntos desde março de 2016.
Intimista, a cerimônia contou com detalhes especiais: os pajens, por exemplo, entraram acompanhados dos cachorros do casal. Muitas fotos também foram tiradas nos antigos estábulos da fazenda - além de amar animais e trabalhar pelos seus direitos, Kaley Cuoco também sabe montar cavalos e já competiu no passado.
Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido branco de renda florida com uma capa assinado por Reem Acra. Depois da cerimônia, ela trocou o modelo por um macacão, também em renda, da marca Tasashi Shoji.
Colegas de elenco, a atriz Mayim Bialik e o ator Johnny Galecki (com quem Kaley já namorou) compartilharam imagens da festa com votos de felicidade ao casal.
Este é o segundo casamento de Kaley Cuoco, que disse sim para o jogador de tênis Ryan Sweeting em 2014 após apenas três meses de namoro. Menos de um ano depois, os dois oficializaram o divórcio.

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