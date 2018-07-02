Kaley Cuoco se casa com Karl Cook nos EUA em cerimônia romântica Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Kaley Cuoco, a Penny da série "The Big Bang Theory", se casou no último sábado, 30 de junho, com o criador de cavalos e hipista Karl Cook. Romântica, a cerimônia foi realizada em uma fazenda nos arredores de San Diego, Califórnia.

Kaley e Cook ficaram noivos há sete meses, quando ele pediu a atriz americana em casamento em seu aniversário de 32 anos. Na época, Cook postou um vídeo em seu Instagram no qual mostrava a namorada muito emocionada. Os dois estão juntos desde março de 2016.

Intimista, a cerimônia contou com detalhes especiais: os pajens, por exemplo, entraram acompanhados dos cachorros do casal. Muitas fotos também foram tiradas nos antigos estábulos da fazenda - além de amar animais e trabalhar pelos seus direitos, Kaley Cuoco também sabe montar cavalos e já competiu no passado.

Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido branco de renda florida com uma capa assinado por Reem Acra. Depois da cerimônia, ela trocou o modelo por um macacão, também em renda, da marca Tasashi Shoji.

Colegas de elenco, a atriz Mayim Bialik e o ator Johnny Galecki (com quem Kaley já namorou) compartilharam imagens da festa com votos de felicidade ao casal.