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Justin Timberlake é visto de aliança após boatos de traição

O cantor Justin Timberlake e a atriz Jéssica Biel estão casados há sete anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 13:40

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 13:40

O ator Justin Timberlake e sua esposa, a atriz Jessica Biel  Crédito: Reprodução/Instagram @justintimberlake
FOLHAPRESS - O cantor Justin Timberlake, 38, foi visto caminhando pelas ruas de Nova Orleans, nos Estados Unidos, usando sua aliança, após boatos de que teria traído sua mulher, a atriz Jéssica Biel, 37, com a colega Alisha Wainwright, 30, com quem contracena no drama esportivo "Palmer". 
Segundo a revista People, Timberlake e a mulher estão "trabalhando" para resolver o problema e manter o casamento de sete anos. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que Jéssica Biel acredita que nada tenha acontecido entre o marido e Wainwright, ela, no entanto, ainda não se manifestou sobre o caso. 

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Os boatos de traição surgiram no final de novembro, após o jornal The Sun publicar fotos de Timberlake e Wainwright em um bar na Bourbon Street, rua badalada de Nova Orleans. Segundo a publicação, eles ficam de mãos dadas por um momento e, depois, a atriz aparece com a mão na perna dele, que estaria sem aliança. 
Apesar das fotos, fontes próximas aos dois afirmaram na ocasião que nada tinha acontecido, e que os artistas estavam em uma varanda aberta na companhia de um grupo de pessoas do elenco e produção de "Palmer". 
Na última quarta (4), no entanto, Timberlake usou sua conta no Instagram para fazer um pedido público de desculpas à mulher ao filho do casal, Silas, 4, chamando o ocorrido de "um grande lapso de julgamento". "Eu bebi muito naquela noite e me arrependo do meu comportamento", afirmou ele. 
"Fico longe das fofocas o máximo que posso, mas, por minha família, sinto que é importante falar sobre os recentes rumores que estão machucando pessoas que eu amo", afirmou ele na carta. "Esse não é o exemplo que quero dar ao meu filho. Me desculpa com minha maravilhosa mulher e família por colocá-los numa situação tão embaraçosa."

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