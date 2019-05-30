Elton John pensou em Justin Timberlake para "Rocketman"

Rocketman, que mostra os altos e baixos da carreira de Elton John, é protagonizado por Taron Egerton. Porém, antes do ator assinar o contrato, Justin Timberlake foi cogitado para o papel principal. O filme, que mostra os altos e baixos da carreira de, é protagonizado por. Porém, antes do ator assinar o contrato,foi cogitado para o

Crédito: Flavia Lucidi/Reprodução/Instagram @phflavialucidi

This Train Don't Stop There Anymore. John e o marido David Furnish , que atuaram na produção do longa-metragem, estavam observando o cantor depois de ele estrelar o videoclipe de John em 2001,

"Mas nós nunca nos aproximamos de Justin porque não estávamos no momento certo para abordá-lo", disse Furnish à revista The Hollywood Reporter.

"Mas ele fez um trabalho incrível no vídeo. Ele colocou uma prótese no nariz e acabou sendo um trabalho muito interessante também", acrescentou o produtor. Outro artista que ficou na mira dos produtores foi o ator Tom Hardy.