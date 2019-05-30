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Cinema

Elton John pensou em Justin Timberlake para "Rocketman"

Quem levou o papel foi Taron Egerton

Publicado em 

30 mai 2019 às 11:22

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 11:22

O filme Rocketman, que mostra os altos e baixos da carreira de Elton John, é protagonizado por Taron Egerton. Porém, antes do ator assinar o contrato, Justin Timberlake foi cogitado para o papel principal.
Crédito: Flavia Lucidi/Reprodução/Instagram @phflavialucidi
John e o marido David Furnish, que atuaram na produção do longa-metragem, estavam observando o cantor depois de ele estrelar o videoclipe de John em 2001, This Train Don't Stop There Anymore.
"Mas nós nunca nos aproximamos de Justin porque não estávamos no momento certo para abordá-lo", disse Furnish à revista The Hollywood Reporter.
> "Rocketman" emociona Cannes ao celebrar carreira de Elton John
"Mas ele fez um trabalho incrível no vídeo. Ele colocou uma prótese no nariz e acabou sendo um trabalho muito interessante também", acrescentou o produtor. Outro artista que ficou na mira dos produtores foi o ator Tom Hardy.
Taron Egerton foi muito aplaudido em Cannes por sua atuação no filme, que estreia nesta quinta-feira, 30. Após a exibição do longa no festival de cinema, Elton John elogiou o ator: "Seu desempenho neste filme é assustadoramente brilhante. Quando eu assisto ao filme, não vejo um ator, vejo a mim mesmo".

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