Justin Bieber sobre Demi Lovato: 'pensei que ela estava sóbria'

A cantora Demi Lovato Crédito: Instagram/Demi Lovato

Demi Lovato foi internada na última terça-feira, 24, por conta de uma overdose, possivelmente de heroína. Após a notícia da hospitalização vir à tona, muitos artistas publicaram mensagens de apoio à cantora nas redes sociais e, recentemente, foi Justin Bieber quem se pronunciou.

Em entrevista ao TMZ, o cantor falou: "É muito triste. Eu ainda não falei com ela, mas estou orando por ela e por sua família". Bieber ainda se mostrou surpreso pelo ocorrido. "Eu pensei que ela estava sóbria. É difícil, sabe?", falou.

Na quarta-feira, 25, um dia após a overdose, o representante de Demi informou à emissora NBC que ela está bem. "Demi está acordada e com sua família, que agradece a todos pelo amor, orações e apoio", disse o porta-voz.