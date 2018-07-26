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OVERDOSE

Justin Bieber sobre Demi Lovato: 'pensei que ela estava sóbria'

'É muito triste', disse o cantor após Demi ser internada por conta de uma overdose

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 17:15
A cantora Demi Lovato Crédito: Instagram/Demi Lovato
Demi Lovato foi internada na última terça-feira, 24, por conta de uma overdose, possivelmente de heroína. Após a notícia da hospitalização vir à tona, muitos artistas publicaram mensagens de apoio à cantora nas redes sociais e, recentemente, foi Justin Bieber quem se pronunciou.
Em entrevista ao TMZ, o cantor falou: "É muito triste. Eu ainda não falei com ela, mas estou orando por ela e por sua família". Bieber ainda se mostrou surpreso pelo ocorrido. "Eu pensei que ela estava sóbria. É difícil, sabe?", falou.
Na quarta-feira, 25, um dia após a overdose, o representante de Demi informou à emissora NBC que ela está bem. "Demi está acordada e com sua família, que agradece a todos pelo amor, orações e apoio", disse o porta-voz.
Informações indicam que Demi foi encontrada desacordada em sua casa em Los Angeles, foi tratada emergencialmente com naloxona, uma substância que interrompe os efeitos de diversos opioides, como heroína, e levada ao hospital.

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