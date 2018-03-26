Justin Bieber se envolve em batida de carro em Los Angeles

Novas tatuagens de Justin Bieber dão susto em fãs Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Justin Bieber passou por um susto na noite dessa sexta-feira, 23, ao se envolver numa batida de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tanto ele quanto o motorista do outro veículo não ficaram feridos.

O cantor dirigia pela Sunset Boulevard por volta das 21h quando foi atingido na parte de trás de seu carro por outro veículo, disse o TMZ. O portal ainda informou que agentes da polícia foram ao local, mas não fizeram nenhum relatório de ocorrência.