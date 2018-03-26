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ACIDENTE

Justin Bieber se envolve em batida de carro em Los Angeles

O site TMZ informou que agentes da polícia foram ao local, mas não fizeram nenhum relatório de ocorrência

Publicado em 26 de Março de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 20:49
Novas tatuagens de Justin Bieber dão susto em fãs Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Justin Bieber passou por um susto na noite dessa sexta-feira, 23, ao se envolver numa batida de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tanto ele quanto o motorista do outro veículo não ficaram feridos.
O cantor dirigia pela Sunset Boulevard por volta das 21h quando foi atingido na parte de trás de seu carro por outro veículo, disse o TMZ. O portal ainda informou que agentes da polícia foram ao local, mas não fizeram nenhum relatório de ocorrência.
Uma internauta postou um vídeo no Twitter que mostra Justin conversando com o outro motorista. "Acabei de ver Justin Bieber batendo o carro. Essa é a epítome de morar em Los Angeles. Justin, eu te amo e espero que esteja bem", escreveu.

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