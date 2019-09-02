Justin Bieber descobre que é primo de Avril Lavigne e Ryan Gosling

Justin Bieber, Avril Lavigne e Ryan Gosling: cantor descobriu que os três têm um parentesco e são primos Crédito: Montagem Gazeta Online

Justin Bieber, 25, resolveu investigar as suas origens nos últimos dias e acabou descobrindo que a cantora , 25, resolveu investigar as suas origens nos últimos dias e acabou descobrindo que a cantora Avril Lavigne , 34, e o ator Ryan Gosling , 38, fazem parte de sua árvore genealógica.

O cantor revelou o parentesco compartilhando uma imagem que explica a ligação entre os três. "Acabei de descobrir que tenho parentesco tanto com Ryan Gosling quanto com Avril Lavigne", disse na legenda da publicação, feita neste domingo (1º).

Segundo Bieber, a cantora seria sua prima de 12º grau, e Gosling, seu primo de 11º grau. "Esse é o dia mais feliz da minha vida", disse. O ator e a cantora não se pronunciaram publicamente sobre a notícia.

Além da descoberta dos primos, a árvore genealógica de Bieber está prestes a aumentar. Isso porque o cantor tem casamento marcado com Hailey Bieber , 22, para os próximos dias, nos Estados Unidos.

Em setembro de 2018, os dois se casaram em um cartório em Nova York apenas dois meses após anunciarem que estavam noivos. À época foi noticiado que eles fariam uma cerimônia religiosa para celebrar o momento entre familiares e amigos.

Segundo o TMZ, a data para o novo "sim" já foi definida: 30 de setembro. Além da novidade com o anúncio do casório, causou estranheza o local escolhido para a cerimônia ser a Carolina do Sul, já que nenhum dos dois tem conexão com o local.