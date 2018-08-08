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Justiça manda excluir vídeos contra atriz que falou sobre Bolsa Família

Em 2016, Alexia Dechamps falou contra os nordestinos: 'Calem a boca que nós já pagamos o Bolsa Família de vocês', o que gerou posts a acusando de racismo e xenofobia

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 21:26
A atriz Alexia Dechamps Crédito: Instagram/@alexiadechamps
Em outubro de 2016, a atriz Alexia Dechamps foi chamada de racista nas redes sociais após dizer que "pagava o Bolsa Família" de nordestinos durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados que discutia a proibição da vaquejada. A fala gerou vídeos e comentários críticos no Facebook e então a atriz processou a rede social - e, recentemente, teve sua primeira vitória.
Há uma semana, o juiz Ledir Dias de Araújo, da 13ª Vara Cível do Rio de Janeiro, decidiu que o Facebook deve tirar do ar imediatamente seis publicações que ofendem Alexia, chamando-a de racista e drogada. A cada dia que o Facebook descumprir a ordem, deve pagar uma multa de R$ 5 mil.
Cinco dos vídeos são do deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), que discutiu com a atriz ainda durante a sessão na Câmara. Outro vídeo é da página Na Política e na Rua, em que um homem chamado Oliver Brasil acusa Alexia de racismo, xenofobia e ainda fala que ela é drogada, enquanto defende a prática da vaquejada.
A decisão foi proferida no dia 26 de julho e o juiz deu prazo de 48 horas para o Facebook cumprir, porém, até esta terça-feira, 7, todas as publicações ainda estavam no ar. De acordo com a assessoria, o Facebook ainda não foi notificado da decisão.

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