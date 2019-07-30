Home
>
Famosos
>
Julio Iglesias nega exame de DNA, mas deve assumir filho de 43 anos

Julio Iglesias nega exame de DNA, mas deve assumir filho de 43 anos

Caso corre na Justiça da Espanha

Publicado em 30 de julho de 2019 às 12:43

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Sevilla Magazine/Reprodução/Instagram @sevillamagazine

Ao que tudo indica, Javier Sanches, de 43 anos, é mesmo filho do cantor Julio Iglesias, de 75 anos. Apesar de o artista se negar a fazer o teste de DNA depois de um longo processo travado na Justiça da Espanha, advogados conseguiram uma amostra do material genético de um dos filhos do músico por meio de uma garrafa. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Segundo informações de Amaury Jr, o exame mostrou que eles são meio irmãos, o que indicaria positivo para a paternidade de Iglesias. De acordo com o colunista, Javier é fruto de um caso de juventude do cantor com sua mãe, Maria Edite Santos. 

O caso segue na esfera judicial, mas ao que tudo indica o cantor terá que assumir o filho. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais