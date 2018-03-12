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Juliana Paes admite que manda nudes: 'Não estou morta'

Atriz soltou o verbo durante entrevista a Matheus Mazzafera no jogo 'Quem é mais provável?'

Publicado em 12 de Março de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 12:42
Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram
Atriz falou sobre sua intimidade durante brincadeira em vídeo do canal do YouTube Hotel Mazzafera
Juliana Paes participou do jogo "Quem é mais provável?" no canal do Youtube Hotel Mazzafera: a atriz e o apresentador Matheus Mazzafera respondiam perguntas dizendo qual dos dois teria passado pelas situações mencionadas. No vídeo publicado neste sábado, 10, Juliana acabou falando sobre sexo, seu casamento e outras intimidades.
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Em tempos de vazamento de fotos íntimas, um tema delicado foi o envio de 'nudes'. "Claro que eu mando. Não estou morta!", disse Juliana.
O apresentador quis mais detalhes e questionou se a imagem era "bonitinha" ou mais ousada. "Não pode ser muito hardcore. Sempre penso que o celular pode ser roubado. Infelizmente, a gente tem essa preocupação", contou a atriz que foi assaltada durante o carnaval no Rio de Janeiro.

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