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Juliana Bonde relata sequestro após dois meses fora das redes sociais

Vocalista do Bonde do Forró falou em sair do país após ser feita de refém em sua própria casa

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 09:21
Juliana Bonde relata que sofreu sequestro-relâmpago na própria casa
Juliana Bonde relata que sofreu sequestro-relâmpago na própria casa Crédito: Instagram/@julianabonde
Juliana Caetano, conhecida nas redes sociais como Juliana Bonde, estava sumida das redes sociais e retornou com uma bomba nesta terça-feira (24). A vocalista do Bonde do Forró revelou em seu Instagram - após dois meses sem postar nada - que foi vítima de sequestro-relâmpago em sua própria casa.
"Duas da manhã na noite de sábado meu pai desceu gritando, falando que minha mãe estava passando mal. Ele começou a chutar a porta, isso me assustou. Quando eu desci e abri a porta, um homem já puxou o meu cabelo, colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar", inicia a modelo, chorando.
"Depositaram muito dinheiro da minha conta, levaram também todo o dinheiro que eu tinha em casa. Não sei que besteira da minha cabeça, inocência, eu deixava quase todo o meu dinheiro em casa num cofre. Levaram tudo, levaram meu equipamento de trabalho, minhas câmeras. Mas isso é o de menos. O que foi pior é o trauma, ver a tristeza do meu pai", continua, contando que os bandidos diziam querer "tirar a vida dela".
"Os próprios bandidos que chegaram lá em casa falaram que 'veio' para me matar, que pediram para tirar a minha vida. Graças a Deus o pior não aconteceu", conta.
A cantora, que fez o boletim de ocorrência, acredita que alguém de seu convívio esteja por trás do crime. "Alguém próximo de casa mesmo, porque sabia tudo. Sabia onde estava o dinheiro, sabia onde estavam dormindo meu pai, minha mãe".
Com a situação de violência em sua vida - ela já havia mudado de casa antes após sofrer ameaças de morte - Juliana pensa em sair do país. Nos comentários da postagem, a cantora relatou que saiu da casa: "Tive que ir embora, lá ficou 4 cachorros que adotei , se alguém tiver interesse em adotar me manda mensagem por favor".

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