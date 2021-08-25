Juliana Bonde relata sequestro após dois meses fora das redes sociais

Juliana Bonde relata que sofreu sequestro-relâmpago na própria casa Crédito: Instagram/@julianabonde

Juliana Caetano, conhecida nas redes sociais como Juliana Bonde, estava sumida das redes sociais e retornou com uma bomba nesta terça-feira (24). A vocalista do Bonde do Forró revelou em seu Instagram - após dois meses sem postar nada - que foi vítima de sequestro-relâmpago em sua própria casa.

"Duas da manhã na noite de sábado meu pai desceu gritando, falando que minha mãe estava passando mal. Ele começou a chutar a porta, isso me assustou. Quando eu desci e abri a porta, um homem já puxou o meu cabelo, colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar", inicia a modelo, chorando.

"Depositaram muito dinheiro da minha conta, levaram também todo o dinheiro que eu tinha em casa. Não sei que besteira da minha cabeça, inocência, eu deixava quase todo o meu dinheiro em casa num cofre. Levaram tudo, levaram meu equipamento de trabalho, minhas câmeras. Mas isso é o de menos. O que foi pior é o trauma, ver a tristeza do meu pai", continua, contando que os bandidos diziam querer "tirar a vida dela".

"Os próprios bandidos que chegaram lá em casa falaram que 'veio' para me matar, que pediram para tirar a minha vida. Graças a Deus o pior não aconteceu", conta.

A cantora, que fez o boletim de ocorrência, acredita que alguém de seu convívio esteja por trás do crime. "Alguém próximo de casa mesmo, porque sabia tudo. Sabia onde estava o dinheiro, sabia onde estavam dormindo meu pai, minha mãe".