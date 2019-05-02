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VIOLÊNCIA

Ex-BBB Mayra Cardi relata que sofreu tentativa de sequestro

Mulher levou um susto enquanto passeava com a filha, no Rio de Janeiro

Publicado em 

02 mai 2019 às 19:00

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 19:00

Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram
Mayra Cardi revelou pelos stories do Instagram nesta quinta-feira, 2, que sofreu uma tentativa de sequestro enquanto passeava com a sua filha Sophia, de seis meses, próximo de sua casa.
Mayara relatou que um carro seguiu as duas e, com medo, correu com a menina de volta para o apartamento onde moram, no Rio de Janeiro.
"Acabamos de chegar do nosso passeio e tomamos um susto. Só agora consegui respirar para poder gravar alguma coisa aqui. Dois caras estavam com o carro parado, de olho em mim. Conforme eu vinha atravessando, eu olhava o movimento e eles vieram [com o veículo em minha direção]", explicou. "Era possivelmente um sequestro. Acabou-se. Infelizmente a gente não passeia mais", completa.
No começo deste ano, Mayra Cardi e seu marido, o ator Arthur Aguiar, relataram um assalto e disseram que os bandidos tentaram levar a filha.

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