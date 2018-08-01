Julia Roberts posta foto com Emma Roberts e fãs se surpreendem com parentesco

A atriz Julia Roberts e a sobrinha Emma Roberts Crédito: Instagram/Julia Roberts

A atriz Julia Roberts usou sua conta no Instagram para compartilhar uma foto com sua sobrinha, a também atriz Emma Roberts, na última segunda-feira, 30. Descontraída, a imagem mostra as duas jogando baralho. "Domingo, nós te amamos", escreveu Julia, que ainda colocou as iniciais de ambas com um coração.

Emma também compartilhou a imagem e escreveu: "Jogo de cartas com a tia Julia".

A imagem provocou uma onda de comentários de pessoas que não sabiam do parentesco das duas. "Não é possível", comentou um fã na foto compartilhada por Emma. "É estupidez eu nunca ter conectado os pontos", escreveu outro.

Até mesmo fãs brasileiros ficaram surpresos com o parentesco das duas. "Eu não posso ser o único que nunca percebeu que elas são parentes", escreveu um fã. "Elas são praticamente gêmeas", disse outro.

Julia Roberts, de 50 anos, criou sua conta do Instagram em junho deste ano e já conquistou mais de 1 milhão de seguidores. A atriz foi nomeada cinco vezes como a mulher mais linda do mundo pela revista People e tem uma carreira marcada por filmes como Uma Linda Mulher, de 1990; e Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, de 2000, pelo qual levou o Oscar de melhor atriz.