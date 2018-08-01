Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMÍLIA

Julia Roberts posta foto com Emma Roberts e fãs se surpreendem com parentesco

Atriz criou uma conta no Instagram em junho deste ano e já possui mais de 1 milhão de seguidores

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:57
A atriz Julia Roberts e a sobrinha Emma Roberts Crédito: Instagram/Julia Roberts
A atriz Julia Roberts usou sua conta no Instagram para compartilhar uma foto com sua sobrinha, a também atriz Emma Roberts, na última segunda-feira, 30. Descontraída, a imagem mostra as duas jogando baralho. "Domingo, nós te amamos", escreveu Julia, que ainda colocou as iniciais de ambas com um coração.
Emma também compartilhou a imagem e escreveu: "Jogo de cartas com a tia Julia".
A imagem provocou uma onda de comentários de pessoas que não sabiam do parentesco das duas. "Não é possível", comentou um fã na foto compartilhada por Emma. "É estupidez eu nunca ter conectado os pontos", escreveu outro.
Até mesmo fãs brasileiros ficaram surpresos com o parentesco das duas. "Eu não posso ser o único que nunca percebeu que elas são parentes", escreveu um fã. "Elas são praticamente gêmeas", disse outro.
Julia Roberts, de 50 anos, criou sua conta do Instagram em junho deste ano e já conquistou mais de 1 milhão de seguidores. A atriz foi nomeada cinco vezes como a mulher mais linda do mundo pela revista People e tem uma carreira marcada por filmes como Uma Linda Mulher, de 1990; e Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, de 2000, pelo qual levou o Oscar de melhor atriz.

Sunday, We love you. JE

Uma publicação compartilhada por Julia Roberts (@juliaroberts) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados