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Juiz maromba

Juiz que prendeu Temer exibe corpão na web: "No ES também se malha"

Marcelo Bretas tem 49 anos e gosta de exibir os músculos nas redes sociais; ele não faltou à academia nem em Vitória, no Espírito Santo, quando visitou a cidade em fevereiro deste ano

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:42

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

22 mar 2019 às 13:42
O juiz Marcelo Bretas, que mandou prender o ex-presidente Michel Temer, posta fotos exibindo os músculos em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @mcbretas
O juiz Marcelo Bretas, de 49 anos, se esquiva dos registros com toga nos posts que faz em suas próprias redes sociais. Na web, o magistrado gosta mesmo é de compartilhar momentos privados - nos quais aparece preferencialmente de regata exibindo seus músculos.
Ele, que mandou prender o ex-presidente Michel Temer, de 78 anos, nesta quinta-feira (21), tem pouco mais de nove mil seguidores só no Instagram. 
Crédito: Reprodução/Instagram @mcbretas
Em visita que fez a Vitória, no Espírito Santo, em fevereiro deste ano, também compartilhou selfie em academia que fica dentro de um shopping da Capital: "Em Vitória/ES também se malha", escreveu ele no post. 
A rotina do juiz também envolve uma dieta regrada. 
Nos últimos dias, o magistrado tem feito postagens relacionadas à Operação Lava Jato e, recentemente, também compartilhou registros do Carnaval do Rio de Janeiro. "Parabéns também ao Governo do Rio de Janeiro pela segurança pública eficiente em todo período deste tradicional festa popular", escreveu, em uma foto na Sapucaí. 
 

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