Juiz que prendeu Temer exibe corpão na web: "No ES também se malha"

O juiz Marcelo Bretas, de 49 anos, se esquiva dos registros com toga nos posts que faz em suas próprias redes sociais. Na web, o magistrado gosta mesmo é de compartilhar momentos privados - nos quais aparece preferencialmente de regata exibindo seus músculos.
Ele, que mandou prender o ex-presidente Michel Temer, de 78 anos, nesta quinta-feira (21), tem pouco mais de nove mil seguidores só no Instagram.
Em visita que fez a Vitória, no Espírito Santo, em fevereiro deste ano, também compartilhou selfie em academia que fica dentro de um shopping da Capital: "Em Vitória/ES também se malha", escreveu ele no post.
A rotina do juiz também envolve uma dieta regrada.
Nos últimos dias, o magistrado tem feito postagens relacionadas à Operação Lava Jato e, recentemente, também compartilhou registros do Carnaval do Rio de Janeiro. "Parabéns também ao Governo do Rio de Janeiro pela segurança pública eficiente em todo período deste tradicional festa popular", escreveu, em uma foto na Sapucaí.