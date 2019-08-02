Ju Paes nega ser 'bolsominion' e diz que posição política é particular

A atriz Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes

Juliana Paes, 40, respondeu a alguns de seus seguidores no Twitter nesta quarta-feira (31), e acabou deixando mais clara a sua posição política frente ao cenário brasileiro.

"Chegou aos meus ouvidos que a Juliana Paes é bolsominion. Por favor, que não seja verdade. Mais uma decepção, não", escreveu um internauta na rede social, em referência aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

"Não sou não... minha posição política é beeem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro... já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net", rebateu a atriz.

Muitos internautas defenderam Paes, dizendo que a opinião política da atriz não importava, enquanto outros relembraram a época das eleições, em que ela teria indicado seu volto em Bolsonaro.