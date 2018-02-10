Jovem é preso ao apresentar CNH com dados do ator Antônio Fagundes

Jovem é preso em SP ao apresentar CNH falsa à polícia com dados do ator Antônio Fagundes Crédito: Divulgação / Polícia Militar

"Corre, que é cilada, Bino!". Certamente é o que diria o personagem Pedro, do seriado "Carga Pesada", ao jovem preso por usar uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsificada com os dados do seu intérprete, Antônio Fagundes. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, quando o jovem Rafael Carlos Ferreira Cicillini, 21, dirigia um Kia Soul em alta velocidade e acabou sendo parado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi abordado e apresentou uma CNH com seu nome e sua foto. Porém, ao consultar o documento no sistema, os policiais descobriram que o número pertence à habilitação do ator Antônio Fagundes. Segundo o site G1, Rafael tentou fugir, mas foi contido, levado à Central de Flagrantes e encaminhado para unidade prisional. O carro do suspeito foi apreendido e levado ao pátio da polícia.