Jovem é preso ao apresentar CNH com dados do ator Antônio Fagundes

"Corre, que é cilada, Bino!". Certamente é o que diria o personagem Pedro, do seriado "Carga Pesada", ao jovem preso por usar uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsificada com os dados do seu intérprete, Antônio Fagundes. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, quando o jovem Rafael Carlos Ferreira Cicillini, 21, dirigia um Kia Soul em alta velocidade e acabou sendo parado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o jovem foi abordado e apresentou uma CNH com seu nome e sua foto. Porém, ao consultar o documento no sistema, os policiais descobriram que o número pertence à habilitação do ator Antônio Fagundes. Segundo o site G1, Rafael tentou fugir, mas foi contido, levado à Central de Flagrantes e encaminhado para unidade prisional. O carro do suspeito foi apreendido e levado ao pátio da polícia.
Em depoimento na delegacia, o jovem afirmou que havia comprado a CNH falsa em Passos, Minas Gerais. Ao G1, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) informou que o rapaz é suspeito de envolvimento em roubos e furtos em Ribeirão Preto e que um pedido de prisão sobre os crimes será enviado à Justiça.