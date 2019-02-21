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POLÊMICA

José Loreto teria traído Débora Nascimento com outras duas atrizes

Colunista diz que o ator ficou com outras duas colegas de elenco de "O Sétimo Guardião"

Publicado em 

20 fev 2019 às 22:28

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 22:28

03/07/2018 - José Loreto e Débora Nascimento no programa Encontro com Fátima. Eles terminaram o casamento no último sábado Crédito: Reprodução/TV Globo
Parece que a história da separação de Débora Nascimento e José Loreto ganha uma nova página. Segundo Leo Dias, as traições do ator vão além da que levou a relação ao fim. O colunista conta que outras duas atrizes de "O Sétimo Guardião" fazem parte do time de affairs do ator.
Uma dessas atrizes é bissexual e, a outra, uma loura casada. "Eles se elogiam descaradamente um na frente do outro, ela chama ele de gostoso e ele diz que ela é como vinho, quanto mais velho melhor. Ele dá tapinhas no bumbum dela na frente de todo elenco", relatou o jornalista no "Fofocalizando", desta quarta-feira (20), sobre a atriz casada.
"A outra pulada de cerca foi com uma atriz de 'Malhação' que agora está em 'O Sétimo Guardião'... Ela pegou uma cantora também, porque ela é bi", adicionou Leo Dias. A saliência aconteceu no estacionamento do Projac, dentro do carro do ator, conta o colunista.
Na a festa do centésimo capítulo da novela das nove, na última terça-feira (19), Loreto esteve no local, mas saiu mais cedo. Disse que tinha que ir na casa da ex para conversar.
Em contrapartida, a amizade de Marina Ruy Barbosa com José Loreto chegou ao fim. A ruiva ficou incomodada com a falta de posicionamento de Loreto quando ela foi apontada como pivô da separação. As últimas cenas gravadas, na segunda-feira, foram sob a famosa torta de climão, diz Leo Dias.

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