Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saída

Jornalista da GloboNews, Sergio Aguiar deixa emissora após 22 anos

Em seu tempo de trabalho na grupo Globo, Aguiar também substituiu a voz de Cid Moreira por quatro anos no dominical Fantástico

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 17:18

Publicado em 

24 jan 2019 às 17:18
Crédito: Reprodução/Instagram @sergioaguiar07
Após 22 anos na GloboNews, o jornalista Sergio Aguiar, 49, anunciou sua saída da emissora em publicação feita numa rede social, nesta quarta-feira (23).
"É fechar o ciclo que chama? Depois de mais de 22 anos de GloboNews e de 8 anos de Em Pauta, deixo o canal. Só tenho a agradecer a companhia de vocês e o carinho durante todo este tempo! Vou tirar algumas semanas para descansar e avaliar projetos", escreveu o jornalista.
Em seu tempo de trabalho na grupo Globo, Aguiar também substituiu a voz de Cid Moreira por quatro anos no dominical Fantástico.
O último Em Pauta apresentado por Aguiar foi ao ar nesta terça-feira (22). No dia seguinte, o programa foi comandado pela jornalista Cecilia Flash.
A GloboNews disse, em nota enviada à reportagem, que não houve acordo entre as duas partes no momento de renovação do contrato de Aguiar. A emissora também afirmou que não definiu ainda quem o substituirá.
Aguiar é o segundo nome a se deixar o jornalismo do grupo Globo em menos de um mês. No fim de dezembro, Alexandre Garcia saiu da empresa após 31 de trabalho.
A reportagem não conseguiu contato com Aguiar até a publicação deste texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados