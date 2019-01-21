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Amor acabou

Jorge, da dupla com Mateus, se separa após 12 anos juntos

Juntos, Ina e Jorge tem um filho, Davi, de dois anos de idade

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 16:41

Publicado em 

21 jan 2019 às 16:41
Crédito: Reprodução/Instagram @cuiabanadojorge
Após sete anos de casados, Jorge, da dupla com Mateus, e Ina Freitas se divorciaram. O casal decidiu se separar no final de 2018, uma vez que o relacionamento dos dois se encontrava em crise há alguns meses.
O cantor e a designer de moda se casaram em maio de 2011, em Goiás, após cinco anos de namoro. A cerimônia de luxo foi realizada na fazenda Grota Funda, em Nazário, e recebeu diversos famosos.
Juntos, Ina e Jorge tem um filho, Davi, de dois anos de idade.
A dupla sertaneja Jorge e Mateus passou o final do ano de 2018 se apresentando em Florianópolis, Trancoso (BA), Jericoacoara (CE), Barra Grande (PI) e no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.
Os dois também obtiveram sucesso com a música "Propaganda", que foi a mais executada nas plataformas de streaming durante o ano.

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