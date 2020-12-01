Jonathan Bennett, ator de 'Meninas Malvadas', anuncia noivado com apresentador de TV

Jonathan Bennett foi pedido em casamento pelo namorado, o apresentador de televisão Jaymes Vaughan Crédito: Instagram/@jonathandbennett

Jonathan Bennett, 39, conhecido por seu papel como Aaron Samuels no filme "Meninas Malvadas", de 2004, anunciou nesta segunda-feira (30) que está noivo do apresentador de televisão Jaymes Vaughan.

"Eu disse sim, e chorava feito um louco", afirmou Bennett, que disse estar vivendo o melhor momento da sua vida. Pela publicação feita em seu Instagram, o ator foi pego de surpresa com o pedido feito pelo namorado. Em entrevista à revista People, o casal deu mais informações sobre o momento especial.

Bennett afirmou que o companheiro, Jaymes Vaughan, escreveu uma música para ele. "Nós sempre ouvíamos músicas e pensávamos: 'essa seria a nossa música se apenas essa parte ou aquela fosse diferente', então, como resultado, não tínhamos uma música que fosse nossa", disse ele.

Já Vaughan, contou como foi pedir o namorado em casamento e disse que sonhava com o momento há muito tempo. "Eu só me lembro de vê-lo começar a chorar e todos os meus nervos desapareceram e entrei no modo protetor e apenas o segurei", afirmou.

A comédia dirigida por Mark Waters em 2004, "Meninas Malvadas", fez com que a carreira de Jonathan Bennett decolasse. No longa, ele interpreta o popular Aaron Samuels, namorado de Regina George (Rachel McAdams) que se envolve com a novata Cady Heron (Lindsay Lohan).

Recentemente Lindsay Lohan, 34, comentou sobre sua relação com o elenco da comédia romântica durante sua participação no podcast de sua mãe, Dina Lohan. A atriz foi questionada sobre o relacionamento com Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert, e ela disse que todas são boas amigas.