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Jonathan Bennett, ator de 'Meninas Malvadas', anuncia noivado com apresentador de TV

Artista ficou conhecido por viver Aaron Samuels na comédia romântica

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:28
Jonathan Bennett foi pedido em casamento pelo namorado, o apresentador de televisão Jaymes Vaughan
Jonathan Bennett foi pedido em casamento pelo namorado, o apresentador de televisão Jaymes Vaughan Crédito: Instagram/@jonathandbennett
Jonathan Bennett, 39, conhecido por seu papel como Aaron Samuels no filme "Meninas Malvadas", de 2004, anunciou nesta segunda-feira (30) que está noivo do apresentador de televisão Jaymes Vaughan.
"Eu disse sim, e chorava feito um louco", afirmou Bennett, que disse estar vivendo o melhor momento da sua vida. Pela publicação feita em seu Instagram, o ator foi pego de surpresa com o pedido feito pelo namorado. Em entrevista à revista People, o casal deu mais informações sobre o momento especial.
Bennett afirmou que o companheiro, Jaymes Vaughan, escreveu uma música para ele. "Nós sempre ouvíamos músicas e pensávamos: 'essa seria a nossa música se apenas essa parte ou aquela fosse diferente', então, como resultado, não tínhamos uma música que fosse nossa", disse ele.
Já Vaughan, contou como foi pedir o namorado em casamento e disse que sonhava com o momento há muito tempo. "Eu só me lembro de vê-lo começar a chorar e todos os meus nervos desapareceram e entrei no modo protetor e apenas o segurei", afirmou.
A comédia dirigida por Mark Waters em 2004, "Meninas Malvadas", fez com que a carreira de Jonathan Bennett decolasse. No longa, ele interpreta o popular Aaron Samuels, namorado de Regina George (Rachel McAdams) que se envolve com a novata Cady Heron (Lindsay Lohan).
Recentemente Lindsay Lohan, 34, comentou sobre sua relação com o elenco da comédia romântica durante sua participação no podcast de sua mãe, Dina Lohan. A atriz foi questionada sobre o relacionamento com Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert, e ela disse que todas são boas amigas.
"Sinto que ainda nos conhecemos muito bem, porque passamos muito tempo umas com as outras e mantivemos a amizade com o passar dos anos, ainda somos boas amigas. Foi muito divertido", afirmou Lohan.

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