Jonas Brothers lançam música após 6 anos separados

Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas: os Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @jonasmendesfan

Os fãs de Jonas Brothers sempre tiveram alguma esperança de que o trio de irmãos voltasse a fazer músicas junto. Separados em 2013, Nick, Joe e Kevin seguiram carreiras independentes e eram vistos juntos em raras ocasiões, como no casamento de Nick na Índia, que aconteceu no final de 2018.

De surpresa, o trio anunciou no Instagram nesta quinta-feira (28) que voltaria como banda e, em menos de 24h do anúncio, já lançou uma música nova. Com clipe, "Sucker" é o single que marca a volta dos irmãos e foi lançado nesta sexta-feira (1º).

Além disso, o grupo divulgou um teaser de um novo episódio para o Carpool Karaoke, um quadro do programa americano The Late Late Show With James Corden.

Para promover a participação, o trio postou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram em que os irmãos aparecem dentro de um carro com James Corden. O apresentador pergunta: "Está acontecendo o que eu acho que está acontecendo?"; ao que os irmãos respondem "sim, estamos de volta".

O perfil da banda Jonas Brothers foi reativado nesta quinta-feira (28) para fazer o anúncio e desde então, teve uma série de publicações.

Na primeira delas, é possível conferir a capa do novo single e, diferentemente do que era visto nos primeiros anos de carreira dos irmãos, o caçula Nick Jonas é quem aparece como figura central (antes, o posto era do irmão do meio, Joe Jonas).