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"É bom estar de volta"

Jonas Brothers lançam música após 6 anos separados

Com clipe, "Sucker" é o single que marca a volta dos irmãos e foi lançado nesta sexta-feira (1º)

Publicado em 01 de Março de 2019 às 12:41

Publicado em 

01 mar 2019 às 12:41
Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas: os Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @jonasmendesfan
Os fãs de Jonas Brothers sempre tiveram alguma esperança de que o trio de irmãos voltasse a fazer músicas junto. Separados em 2013, Nick, Joe e Kevin seguiram carreiras independentes e eram vistos juntos em raras ocasiões, como no casamento de Nick na Índia, que aconteceu no final de 2018.
De surpresa, o trio anunciou no Instagram nesta quinta-feira (28) que voltaria como banda e, em menos de 24h do anúncio, já lançou uma música nova. Com clipe, "Sucker" é o single que marca a volta dos irmãos e foi lançado nesta sexta-feira (1º).
Além disso, o grupo divulgou um teaser de um novo episódio para o Carpool Karaoke, um quadro do programa americano The Late Late Show With James Corden. 
Para promover a participação, o trio postou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram em que os irmãos aparecem dentro de um carro com James Corden. O apresentador pergunta: "Está acontecendo o que eu acho que está acontecendo?"; ao que os irmãos respondem "sim, estamos de volta".
O perfil da banda Jonas Brothers foi reativado  nesta quinta-feira (28) para fazer o anúncio e desde então, teve uma série de publicações.
Na primeira delas, é possível conferir a capa do novo single e, diferentemente do que era visto nos primeiros anos de carreira dos irmãos, o caçula Nick Jonas é quem aparece como figura central (antes, o posto era do irmão do meio, Joe Jonas).
"Nós realmente tivemos um bom momento filmando este vídeo na Inglaterra com a nossa família. Espero que vocês amem. É bom estar de volta", diz uma das legendas de divulgação do novo clipe, em publicação do perfil oficial da banda no Instagram. 

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