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Soltou o verbo

Jon Bon Jovi critica Kim Kardashian: 'Fez pornô e ficou famosa'

Jon Bon Jovi também criticou o reality show que mostra a intimidade das Kardashian
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 12:08

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 12:08

Jon Bon Jovi e Kim Kardashian Crédito: Montagem Gazeta Online
O cantor Jon Bon Jovi fez duras críticas a Kim Kardashian e sua família, estrelas do reality show Keeping Up With The Kardashians, em entrevista ao programa australiano The Sunday Project no último domingo, 28.
"Eu posso te dizer que eu nunca dei 60 segundos da minha vida, nunca, para um desses programas 'Donas de casa blá blá blá' ou 'Kardashians'", afirmou.
"Eu não sei sequer os seus nomes. Eu nunca assisti a 60 segundos do programa delas", garante Jon, que ainda alfinetou Kim, a mais conhecida do grupo: "O que estará em sua biografia? 'Eu fiz um pornô e adivinhe? Fiquei famosa!'"
"P***, me desculpe, mas eu passo. [...] Vá escrever um livro, pintar um quadro, atuar, estudar, cantar, jogar, escrever", concluiu.

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