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Quase mostrou demais!

Jojo Todynho posa nua e esconde seios com as mãos em foto no banheiro

A cantora acabou de se submeter a uma cirurgia plástica para afinar o corpo e ficar com o bumbum mais turbinado

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:38

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 ago 2019 às 06:38
Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho quase mostrou demais ao postar uma foto ousada e sensual em suas redes sociais. No clique, a funkeira aparece só de cinta, seminua, tampando os seios com as mãos em um banheiro. No vídeo, ela diz: "Olha, gente. Estou só de cinta. Ela segura tudo. Olha como eu estou". 
Para quem não lembra, Jojo acaba de se submeter a uma cirurgia plástica para afinar a cintura e ficar com o shape mais em dia. A bonita fez uma lipoaspiração, colocou próteses de silicone no bumbum e também nos seios
Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Bem mais magra que o habitual, a cantora está chamando a atenção dos fãs nas redes. Em outros cliques postados pela artista, os internautas já rasgaram elogios: "Gata. Bem mais bonita", disse um fã. Outra seguidora comentou: "Maravilhosa de qualquer jeito. 

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