Jojo Todynho posa nua e esconde seios com as mãos em foto no banheiro

Jojo Todynho quase mostrou demais ao postar uma foto ousada e sensual em suas redes sociais. No clique, a funkeira aparece só de cinta, seminua, tampando os seios com as mãos em um banheiro. No vídeo, ela diz: "Olha, gente. Estou só de cinta. Ela segura tudo. Olha como eu estou".
Para quem não lembra, Jojo acaba de se submeter a uma cirurgia plástica para afinar a cintura e ficar com o shape mais em dia. A bonita fez uma lipoaspiração, colocou próteses de silicone no bumbum e também nos seios.
Bem mais magra que o habitual, a cantora está chamando a atenção dos fãs nas redes. Em outros cliques postados pela artista, os internautas já rasgaram elogios: "Gata. Bem mais bonita", disse um fã. Outra seguidora comentou: "Maravilhosa de qualquer jeito.