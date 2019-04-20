Home
>
Famosos
>
Jojo Todynho faz plástica nos seios e põe silicone, diz colunista

Jojo Todynho faz plástica nos seios e põe silicone, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Jojo tirou o excesso de pele e gordura e pôs silicone nos seios para manter o tamanho avantajado