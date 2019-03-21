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FOCADA

Jojo Todynho diz que fará cirurgia nos seios após emagrecer

Conforme vou perdendo peso, vai aparecendo a pele, explica funkeira

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:04

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:04

A cantora Jojo Todynho exibe seios tampados apenas com as mãos em ensaio sensual Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho decidiu que fará cirurgia nos seios. A revelação foi feita pela funkeira nas redes sociais nesta terça-feira, 19. "As pessoas estão dizendo que vou tirar (os seios). Eu não vou tirar. Sabe o que é isso aqui? É pele", disse a cantora enquanto mostrava parte do corpo que está se modificando graças à reeducação alimentar dos últimos meses e a rotina de exercícios físicos.
Jojo ainda explicou que o objetivo não é diminuir medidas dos seios. "Eu vou tirar pele e levantar o peito. Não vou tirar o tamanho, ele vai continuar. Meu peito é natural, como já mostrei a vocês. Mas conforme vou perdendo peso vai aparecendo a pele e não vou ficar com ele batendo no chão, né, gente?", declarou.
Desde novembro, a cantora passa por um processo de reeducação alimentar e uma rotina de exercícios físicos. "Por que estou fazendo reeducação alimentar? Porque estou com gordura no fígado. Não é gordura normal. Eu tenho que me cuidar. E, automaticamente, não é que eu quero emagrecer, eu apenas estou emagrecendo", enfatizou ela no perfil oficial no Instagram.
A cantora ainda explicou que está pegando firme na academia para fortalecer os músculos após a perda de peso e, consequentemente, o surgimento flacidez.
Visualizar esta foto no Instagram.

NOME DO TEXTO: VIDA MINHA SOMENTE MINHA. Que as opiniões alheias virem dinheiro em nossas contas, e se organizar direitinho e cada um cuidar da sua, pode ter certeza que será feliz da maneira que quiser. Quem tem personalidade e carácter, vive e conduz a sua vida da forma que quer, ser uma mulher de fibra não é pra qualquer um , dona de si, autêntica e determinada, Quebrar paradigmas e enfrentar demônios fakeados, que se escondem atrás de contas falsas pra atacar os outros gratuitamente é foda, Tomem cuidado, isso não te torna melhor do que ninguém, até mesmo os que usam seus perfis e se acham politicamente correto e dizem no insta que Deus é amor e fazem discursos de ódio tanto quanto quem se Acovardam e se escondem, só faz mostrar quão merdas vocês são, os verdadeiros hipócritas e frustrados e sem objetivos nenhum na vida. Por que quem tem a vida ocupada ñ tem tempo pra viver destilando ódio por aí. SEGUIREI SEMPRE PLENA, É FODA NÃO CONSEGUIR ABRIR OS OLHOS E ENXERGAR O BRILHO ALHEIO NÉ ? EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JOJO SEMPRE SERÁ JOJO. Finge que é fofoca e manda cada um cuidar da sua vida

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