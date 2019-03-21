Jojo Todynho diz que fará cirurgia nos seios após emagrecer

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NOME DO TEXTO: VIDA MINHA SOMENTE MINHA. Que as opiniões alheias virem dinheiro em nossas contas, e se organizar direitinho e cada um cuidar da sua, pode ter certeza que será feliz da maneira que quiser. Quem tem personalidade e carácter, vive e conduz a sua vida da forma que quer, ser uma mulher de fibra não é pra qualquer um , dona de si, autêntica e determinada, Quebrar paradigmas e enfrentar demônios fakeados, que se escondem atrás de contas falsas pra atacar os outros gratuitamente é foda, Tomem cuidado, isso não te torna melhor do que ninguém, até mesmo os que usam seus perfis e se acham politicamente correto e dizem no insta que Deus é amor e fazem discursos de ódio tanto quanto quem se Acovardam e se escondem, só faz mostrar quão merdas vocês são, os verdadeiros hipócritas e frustrados e sem objetivos nenhum na vida. Por que quem tem a vida ocupada ñ tem tempo pra viver destilando ódio por aí. SEGUIREI SEMPRE PLENA, É FODA NÃO CONSEGUIR ABRIR OS OLHOS E ENXERGAR O BRILHO ALHEIO NÉ ? EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JOJO SEMPRE SERÁ JOJO. Finge que é fofoca e manda cada um cuidar da sua vida