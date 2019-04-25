Jojo Todynho desfila após fazer plástica e diz não pensar em sexo

Crédito: Reprodução/Intagram @jojotodynho

Jojo Todynho, 22, subiu na passarela da São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (24) para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires, que fez uma coleção de body em parceria com Amir Slama. Cinco dias depois de fazer uma cirurgia plástica nos seios,, 22, subiu na passarela danesta quarta-feira (24) para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires, que fez uma coleção de body em parceria com

A cantora entrou na passarela no fim do desfile usando um body preto e uma saia da mesma cor. Após emagrecer 16 kg em apenas dois meses, a Jojo Todynho fez cirurgia plástica nos seios para retirar 1,8 kg de gordura de cada mama e a substituição por próteses de silicone.

Ela afirmou que teve autorização do médico para viajar do Rio até São Paulo. "Tenho atestado, tudo bonitinho. Eu estou me sentindo [de estar na SPFW]". Ela afirmou que não sente dor da cirurgia, mas do desconforto de ter que dormir sentada. "É horrível. Estou com muita dor nas costas."

Ela contou que sempre gostou de ter seios grandes, mas estava incomodada, porque com o emagrecimento, eles ficaram caídos. "Eu nunca imaginei quem um dia na minha vida teria falta de autoestima. E tive quando o meu peito cedeu, porque meu peito é tudo. As pessoas não entendem que eu não tenho altura, tenho 1,48 m. O peito me dá a sensação de poder. Quem chega primeiro? O peito da Jojo Todynho."

A artista falou que o médico a avisou que a operação era de risco. "Foram seis horas de cirurgia", contou. A parte retirada foi para análise, mas, segundo ela, nada foi encontrado. "Não tem tumor, nada, está tudo limpinho", disse.

Após desfilar, a cantora disse ainda que nem pensa em sexo agora, porque está com muita dor. "Quando estiver liberada, vou dar tudo que eu tenho direito" Diz que sempre se aceitou, independentemente de estar magra ou gorda.

"Empoderamento e aceitação não têm nada a ver com o corpo. Seja magra ou gorda, vou continuar sendo quem eu sou." Ela disse que desde a infância tem acompanhamento psicológico e que a sua família sempre a ensinou a se valorizar. "Você tem que ser quem você é", disse.

Whindersson Nunes, que está com A cantora comentou a situação do influenciador digital, que está com depressão . "Ele leva alegria para tanta gente, mas as pessoas não sabem dos bastidores. As pessoas só sabem dar porrada, atacar, mas não sabem do teu interior [...] tem hora que precisamos ser egoístas, nos tratar primeiro para depois tratar do problema do outro."