Johnny Massaro assume namoro de oito meses com amigo de infância

O ator Johnny Massaro, 29, e o professor de Direito João Pedro Accioly, divulgaram nas redes sociais que estão namorando há oito meses. Mas apesar do relacionamento não ser tão longo, o ator é amigo de infância de Accioly.
"Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida, que eu conheci em 1997, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima. Descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira ‘namoradinha’ do Johnny”, escreveu João no Instagram.
Vivendo um romance com o ator de "Verdades secretas 2”, o advogado continuou se declarando na publicação. João diz que poucos dias após o primeiro encontro já estava namorando com Jhonny.
"Logo na Quarta de Cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já estava se apresentando como namorado e, oito meses e muitos quilômetros depois, cá estamos", disse o advogado.
Ao final da mensagem, João finalizou enfatizando que conexões profundas levam mais tempo para compreender. Massa também fez uma declaração em seu perfil e postou uma foto dos dois quando criança. "24 anos de parceria: e a vida à frente", postou no feed.
"Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. ‘Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio”, se declarou.