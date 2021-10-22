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Johnny Massaro assume namoro de oito meses com amigo de infância

Os pombinhos divulgaram nas redes sociais que estão namorando há oito meses

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 13:34
Johnny Massaro e o namorado João Pedro Accioly
Johnny Massaro e o namorado João Pedro Accioly Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Johnny Massaro, 29, e o professor de Direito João Pedro Accioly, divulgaram nas redes sociais que estão namorando há oito meses. Mas apesar do relacionamento não ser tão longo, o ator é amigo de infância de Accioly.
"Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida, que eu conheci em 1997, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima. Descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira ‘namoradinha’ do Johnny”, escreveu João no Instagram.
Vivendo um romance com o ator de "Verdades secretas 2”, o advogado continuou se declarando na publicação. João diz que poucos dias após o primeiro encontro já estava namorando com Jhonny.
"Logo na Quarta de Cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já estava se apresentando como namorado e, oito meses e muitos quilômetros depois, cá estamos", disse o advogado.
Ao final da mensagem, João finalizou enfatizando que conexões profundas levam mais tempo para compreender. Massa também fez uma declaração em seu perfil e postou uma foto dos dois quando criança. "24 anos de parceria: e a vida à frente", postou no feed.
"Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. ‘Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio”, se declarou.

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