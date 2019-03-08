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Harmonização facial

Joelma, ex-Calypso, surge irreconhecível após procedimento estético

Cantora realizou a chamada harmonização facial e chocou os fãs com fotos após o procedimento

Publicado em 08 de Março de 2019 às 12:55

Publicado em 

08 mar 2019 às 12:55
Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
A harmonização facial está em alta entre os famosos há algum tempo. A técnica consiste em nada mais do que preencher e paralisar músculos e profundidades faciais de forma a tornar o visual esteticamente mais bonito. 
Quem aderiu à moda foi Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, que teve foto postada na web e chocou fãs ao surgir irreconhecível após o procedimento. 
Ela gostar de plásticas não é segredo para ninguém, mas o fato é que ao surgir sem maquiagem com o rosto totalmente modificado a cantora arrancou comentários dos internautas. Como está linda! Como merece ser feliz! Sou fã dela", disse uma. 
 
Cantora Joelma logo após procedimento de harmonização facial Crédito: Reprodução/Instagram
GRETCHEN JÁ FEZ HARMONIZAÇÃO FACIAL
Recentemente quem também decidiu apostar nos preenchedores para rejuvenescer foi Gretchen, que hoje vive em Portugal com o marido. Ela, que faz tratamento de nutrologia em Vitória, no Espírito Santo, realizou a harmonização facial em uma clínica de fora. À época, ela compartilhou os resultados com os internautas e indicou o procedimento para quem tivesse vontade de fazê-lo. 
Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

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