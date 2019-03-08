Joelma, ex-Calypso, surge irreconhecível após procedimento estético

A harmonização facial está em alta entre os famosos há algum tempo. A técnica consiste em nada mais do que preencher e paralisar músculos e profundidades faciais de forma a tornar o visual esteticamente mais bonito.
Quem aderiu à moda foi Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, que teve foto postada na web e chocou fãs ao surgir irreconhecível após o procedimento.
Ela gostar de plásticas não é segredo para ninguém, mas o fato é que ao surgir sem maquiagem com o rosto totalmente modificado a cantora arrancou comentários dos internautas. Como está linda! Como merece ser feliz! Sou fã dela", disse uma.
GRETCHEN JÁ FEZ HARMONIZAÇÃO FACIAL
Recentemente quem também decidiu apostar nos preenchedores para rejuvenescer foi Gretchen, que hoje vive em Portugal com o marido. Ela, que faz tratamento de nutrologia em Vitória, no Espírito Santo, realizou a harmonização facial em uma clínica de fora. À época, ela compartilhou os resultados com os internautas e indicou o procedimento para quem tivesse vontade de fazê-lo.