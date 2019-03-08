Joelma, ex-Calypso, surge irreconhecível após procedimento estético

Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal

A harmonização facial está em alta entre os famosos há algum tempo. A técnica consiste em nada mais do que preencher e paralisar músculos e profundidades faciais de forma a tornar o visual esteticamente mais bonito.

Quem aderiu à moda foi Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, que teve foto postada na web e chocou fãs ao surgir irreconhecível após o procedimento.

Ela gostar de plásticas não é segredo para ninguém, mas o fato é que ao surgir sem maquiagem com o rosto totalmente modificado a cantora arrancou comentários dos internautas. Como está linda! Como merece ser feliz! Sou fã dela", disse uma.





Cantora Joelma logo após procedimento de harmonização facial Crédito: Reprodução/Instagram

GRETCHEN JÁ FEZ HARMONIZAÇÃO FACIAL

Recentemente quem também decidiu apostar nos preenchedores para rejuvenescer foi Gretchen, que hoje vive em Portugal com o marido. Ela, que faz tratamento de nutrologia em Vitória, no Espírito Santo, realizou a harmonização facial em uma clínica de fora. À época, ela compartilhou os resultados com os internautas e indicou o procedimento para quem tivesse vontade de fazê-lo.