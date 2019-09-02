Joelma cai no palco em show: 'cada vez que caio, levanto mais forte'

Joelma cantava e dançava ao som de A Lua Me Traiu quando caiu de costas no palco durante apresentação no Suriname no Sábado passado, dia 31. Nas imagens flagradas por fãs, a cantora senta no chão após a queda e segue cantando por alguns minutos. Os bailarinos continuam dançando e sorrindo, como se nada tivesse acontecido.
Depois de se recuperar, Joelma levanta e dá sequência a coreografia. Aparentemente, a ex-vocalista da banda Calypso não se machucou. Joelma e equipe estão no Suriname desde quinta-feira, 19.
Após diversas mensagens de fãs perguntando sobre o estado de saúde, a cantora decidiu fazer uma série de vídeos no Instagram para explicar o que aconteceu. "Meu filho, não vai ser a primeira nem a última vez que eu caio. E cada vez que caio, eu levanto mais forte. É que nem na vida", afirmou.
"A vida é uma coreografia. Toda vez que você cai, você levanta mais forte. Você faz melhor do que você fez antes de cair. Ou quando você caiu", finalizou a cantora.