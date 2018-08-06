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João Vicente é a capa de agosto da Revista ViP

Atualmente, João se divide em diferentes funções: é sócio-fundador do Porta dos Fundos, de dois restaurantes em São Paulo e de um estúdio de arquitetura

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:14
"Sonhava em ser ator, mas não queria que as pessoas soubessem que eu estava infeliz no que fazia. Tinha vergonha, não sei o porquê. Talvez porque essa indústria da celebridade já estava muito aquecida e meu medo era de que pensassem que a vontade de ser ator tinha outros motivos que não a arte", declara João Vicente, capa de agosto da revista VIP, que chegou às bancas no último dia 30 de julho.
. Crédito: Ricardo Barcellos
João, que recebeu a equipe da revista VIP em sua casa no Rio de Janeiro, comenta sobre a época em que trocou o Rio de Janeiro por São Paulo para trabalhar como redator em uma agência de publicidade. "Tinha medo de virar um desses cariocas, perdido entre praia, bar, bebida, mulherada. Um alarme tocou dentro de mim e eu fui para São Paulo. Aprendi muito, fiz coisas legais, mas sentia que não era aquilo. Acordava e pensava: 'Será que é isso?'.
Atualmente, João se divide em diferentes funções: é sócio-fundador do Porta dos Fundos, de dois restaurantes em São Paulo e de um estúdio de arquitetura. Se arrisca na moda em coleções masculinas da grife de sua mãe e ainda é integrante do Papo de Segunda, programa do GNT.
A entrevista completa pode ser encontrada na edição que chegou às bancas no último dia 30 de julho. A revista traz também uma entrevista com Bruno Rocha (a.k.a Hugo Gloss), jornalista brasiliense. Bruno, que criou um personagem de brincadeira no começo do Twitter, comenta sobre os acertos e tropeços que viveu nas redes sociais.

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