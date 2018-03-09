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Jéssica e Paula são as novas líderes do 'BBB 18'

Após 14 horas de prova, Breno, que fazia dupla com Ayrton, desistiu para ir ao banheiro

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:48
Paula e Jéssica comemoram a liderança no BBB 18 Crédito: TV Globo/Reprodução
Após 14 horas de prova de resistência e equilíbrio, Jéssica e Paula foram as últimas a deixar a disputa pela sétima liderança do BBB18. Ayrton, que fazia dupla com Breno, desistiu, porque estava com vontade de ir ao banheiro. "Não dá mais", disse o brother.
Agora, a empresária mineira e a personal trainer catarinense têm a tarefa de decidir quem ficará com o prêmio de R$ 10 mil, enquanto a outra estará imune ao próximo paredão. Além disso, as duas serão responsáveis por indicar um dos colegas de confinamento para a berlinda.
 
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Wagner e Viegas foram os primeiros eliminados, após um descuido do músico. Depois, foi a vez de Caruso e Kaysar deixarem a prova. E mais tarde Diego e Patrícia optaram por desistir da disputa.

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