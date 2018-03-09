Jéssica e Paula são as novas líderes do 'BBB 18'

Paula e Jéssica comemoram a liderança no BBB 18 Crédito: TV Globo/Reprodução

Após 14 horas de prova de resistência e equilíbrio, Jéssica e Paula foram as últimas a deixar a disputa pela sétima liderança do BBB18. Ayrton, que fazia dupla com Breno, desistiu, porque estava com vontade de ir ao banheiro. "Não dá mais", disse o brother.

Agora, a empresária mineira e a personal trainer catarinense têm a tarefa de decidir quem ficará com o prêmio de R$ 10 mil, enquanto a outra estará imune ao próximo paredão. Além disso, as duas serão responsáveis por indicar um dos colegas de confinamento para a berlinda.



