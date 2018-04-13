Jéssica do 'BBB 18' não se sente culpada pelo fim do noivado de Lucas

Jéssica Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18". "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai" não saiu um minuto da mente de Jéssica, do "BBB 18". Ela, que ainda não parou um minuto desde que deixou a disputa, se envolveu em uma das maiores polêmicas dessa edição: o fim do noivado de Lucas. O lema está cada vez mais pesado até fora do. "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai" não saiu um minuto da mente de Jéssica, do "BBB 18". Ela, que ainda não parou um minuto desde que deixou a disputa, se envolveu em uma das maiores polêmicas dessa edição: o fim do noivado de Lucas.

"Falam como se eu tivesse sido culpada. Só aconteceu um carinho de amigos. Talvez a gente nem seja amigo aqui fora por conta disso", afirma a sister, em conversa com o Extra: "Cada um tem o direito de falar o que quiser. Mas isso magoa, queria que acreditassem em mim".

Segundo o Extra, Jéssica jura de pé junto que não houve carinhos mais intensos. "É aquela coisa: um abdome bonito, né? (Risos) Dá uma apertadinha no abdome... Mas ele falava: 'É melhor tu ir pra tua cama'", brinca. A loira, no entanto, não veste a carapuça de ser a causadora do rompimento.