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A princesa

Jéssica do 'BBB 18' não se sente culpada pelo fim do noivado de Lucas

A loira jura de pé junto que não houve carinhos mais intensos

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 12:37
Jéssica Crédito: Reprodução/TV Globo
O lema está cada vez mais pesado até fora do "Big Brother Brasil 18". "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai" não saiu um minuto da mente de Jéssica, do "BBB 18". Ela, que ainda não parou um minuto desde que deixou a disputa, se envolveu em uma das maiores polêmicas dessa edição: o fim do noivado de Lucas. 
"Falam como se eu tivesse sido culpada. Só aconteceu um carinho de amigos. Talvez a gente nem seja amigo aqui fora por conta disso", afirma a sister, em conversa com o Extra: "Cada um tem o direito de falar o que quiser. Mas isso magoa, queria que acreditassem em mim".
Segundo o Extra, Jéssica jura de pé junto que não houve carinhos mais intensos. "É aquela coisa: um abdome bonito, né? (Risos) Dá uma apertadinha no abdome... Mas ele falava: 'É melhor tu ir pra tua cama'", brinca. A loira, no entanto, não veste a carapuça de ser a causadora do rompimento.
"A gente teve conversas lá dentro sobre a proximidade. Por mais que se coloque limites, nosso limite lá dentro vai além do das pessoas aqui fora. A gente acabava se abraçando o tempo todo. Soou muito íntimo", analisa: "Batia carência. Mas nunca vi o Lucas e pensei: 'Ah, nossa, quero namorar'. O que eu senti por ele foi uma amizade muito forte".

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