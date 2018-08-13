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Tinha esperança

Jéssica assume que tentou romance com Kaysar após deixar 'BBB 18'

Ex-sister disse que o sírio só quer saber de trazer a família dele para o Brasil

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 13:41
Ex-BBBs Kaysar e Jéssica Crédito: Reprodução/Instagram
O romance (ou a tentativa dele) de Jéssica e Kaysar não ficou restrito só ao período em que os dois ficaram confinados no "Big Brother Brasil 18". Após o fim do reality, Jéssica diz que mais de quatro meses depois ainda tentava dar continuidade ao relacionamento - que acabou não indo adiante. 
Por mais que ele não fale sobre isso, rolou sim, só que o foco dele é trazer a família para cá. Ele está muito atrás disso e, se Deus quiser, ele vai conseguir em breve. Então o romance não continuou porque ele está muito focado nisso e não conseguia nem dar atenção para mim, explica ela, em entrevista a Luciana Gimenez.
Segundo o jornal Extra, Jéssica falou ainda sobre o envolvimento com outro participante do programa, o comprometido empresário Lucas Fernandes, nas primeiras semanas de jogo: Colocaria mais limites e tenho certeza que ele também. Mas aconteceu e tinha a questão do sentimento e impulsividade, que a gente não controla, 24 horas juntos e ele é muito querido. Aconteceu lá na hora, passou dos limites e não tiro nem um pouco minha parcela de culpa. Os dois, sem perceber, se envolveram, mas aqui fora é aprendizado, desabafa.
Kaysar e Jéssica dentro do "Big Brother Brasil 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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