Jéssica assume que tentou romance com Kaysar após deixar 'BBB 18'

Segundo o jornal Extra, Jéssica falou ainda sobre o envolvimento com outro participante do programa, o comprometido empresário, nas primeiras semanas de jogo: Colocaria mais limites e tenho certeza que ele também. Mas aconteceu e tinha a questão do sentimento e impulsividade, que a gente não controla, 24 horas juntos e ele é muito querido. Aconteceu lá na hora, passou dos limites e não tiro nem um pouco minha parcela de culpa. Os dois, sem perceber, se envolveram, mas aqui fora é aprendizado, desabafa.