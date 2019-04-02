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AGRESSÃO

Jerry Smith se desculpa após socar homem em show: 'Autodefesa'

Enquanto cumprimentava plateia, cantor foi segurado por homem

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:49

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:49
02/04/2019 - O funkeiro Jerry Smith em foto publicada no seu Instagram Crédito: Instagram/jerrysmithoficial
Após realizar um show em Petrolina (Pernambuco) neste domingo (31), Jerry Smith acabou sendo assediado pelos fãs e reagiu com violência.
Enquanto cumprimentava a plateia, o cantor foi segurado por um homem por detrás da grade e ele acabou reagindo com um soco.
Em seu Instagram, Smith explicou a situação através de stories e disse que tratou-se de "autodefesa". Ele ainda comentou que a princípio pensou tratar-se de um fã, mas que notou um comportamento agressivo da pessoa e que quis se defender.
"Queria deixar claro para vocês que eu não sou a favor de agressão, não sou a favor de violência, sou um cara bem de boa, sou um cara de paz, de amor, alegria", diz o cantor no vídeo. "Sei que minha atitude foi errada, peço desculpa. Agressão não leva a nada, mas eu quero deixar claro isso para vocês".
Ele explica que enquanto caminhava para o palco e interagia com os fãs, "um cara bem grande" o segurou pelo braço com força.
"Vi que ele não largava, meu segurança tentando tirar a mão dele, fazer com que ele largasse o meu braço e nada também. Quando eu olhei para ele, ele estava bem alterado e dando risada e eu sem entender a situação, minha reação foi de autodefesa" 
"Acabei dando um soco na mão dele para que ele me soltasse e isso que aconteceu. Em nenhum momento eu quis agredir a pessoa dele. Eu agi daquela forma para que ele soltasse meu braço, porque estava machucando, ele estava apertando com força e foi isso que aconteceu, galera", conclui.

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