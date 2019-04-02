Jerry Smith se desculpa após socar homem em show: 'Autodefesa'

02/04/2019 - O funkeiro Jerry Smith em foto publicada no seu Instagram Crédito: Instagram/jerrysmithoficial

Após realizar um show em Petrolina (Pernambuco) neste domingo (31), Jerry Smith acabou sendo assediado pelos fãs e reagiu com violência.

Enquanto cumprimentava a plateia, o cantor foi segurado por um homem por detrás da grade e ele acabou reagindo com um soco.

Em seu Instagram, Smith explicou a situação através de stories e disse que tratou-se de "autodefesa". Ele ainda comentou que a princípio pensou tratar-se de um fã, mas que notou um comportamento agressivo da pessoa e que quis se defender.

"Queria deixar claro para vocês que eu não sou a favor de agressão, não sou a favor de violência, sou um cara bem de boa, sou um cara de paz, de amor, alegria", diz o cantor no vídeo. "Sei que minha atitude foi errada, peço desculpa. Agressão não leva a nada, mas eu quero deixar claro isso para vocês".

Ele explica que enquanto caminhava para o palco e interagia com os fãs, "um cara bem grande" o segurou pelo braço com força.

"Vi que ele não largava, meu segurança tentando tirar a mão dele, fazer com que ele largasse o meu braço e nada também. Quando eu olhei para ele, ele estava bem alterado e dando risada e eu sem entender a situação, minha reação foi de autodefesa"