Jennifer Lopez faz 50 anos e se prepara para viver stripper em filme

Crédito: Reprodução/Instagram @jlo

Jennifez Lopez completa 50 anos. Pelo que mostram as redes sociais da artista, a comemoração está intensa. Para lembrar da data, a própria Lopez publicou um vídeo de um de seus shows mostrando uma performance incrível para uma mulher que chega a meio século de vida. Nesta quarta-feira (24), a atriz e cantoracompleta 50 anos. Pelo que mostram as redes sociais da artista, a comemoração está intensa. Para lembrar da data, a própria Lopez publicou um vídeo de um de seusmostrando uma performance incrível para uma mulher que chega a meio século de vida.

No vídeo, Lopez dança, vira uma estrela no palco e ainda faz uma pirueta com a ajuda de seus bailarinos. Tudo isso para representar sua plena forma.

O noivo da cantora, Alex Rodriguez, 43, também se derreteu pela namorada e editou um vídeo com os melhores momentos do casal. Rodriguez falou de como ela é uma artista incrível e também uma mãe e mulher poderosa.

Lopez lançou sete discos de estúdio e esteve em mais de 30 filmes. Em 1997, ela chamou atenção ao interpretar a cantora Selena, no filme que contava a trajetória da artista que teve uma morte trágica aos 23 anos. O papel lhe rendeu uma indicação como melhor atriz no Globo de Ouro. Ela ainda fez o drama psicológico "A Cela", em 2000, e o clássico "Dança Comigo" (2004).

Toda essa boa forma de Lopez será mostrada em seu próximo filme. A atriz viverá uma dançarina de pole dance no longa "As Golpistas", que estreia em setembro nos Estados Unidos. A rapper Cardi B. também está no elenco.

Se o filme "Selena" a revelou como atriz, sua carreira como cantora começou bem em 1999 em que ela já emplacou a música "If You Had My Love" em primeiro lugar na lista da Billboard. Nos anos seguintes, outras canções se tornaram sucesso, como "Waiting for Tonight", "Love Don't Cost a Thing" e "Jenny from the Block", que estourou em 2002. Lopez coleciona 16 prêmios musicais na Europa e Estados Unidos.

Lopez nasceu no bairro do Broxn, em Nova York, em uma família de origem porto-riquenha e hoje é uma das mulheres latinas de maior influência nos Estados Unidos. Segundo a revista Forbes, de janeiro até julho deste ano ela já embolsou mais de US$ 43 milhões (mais de R$ 160 milhões).