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Jennifer Lopez e Shakira farão show do intervalo do Super Bowl

Final da temporada do futebol americano será em 2 de fevereiro, em Miami
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:58

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:58

Jennifer Lopez e Shakira no anúncio do SuperBowl Crédito: Reprodução/NFL
As cantoras Jennifer Lopez e Shakira anunciaram nesta quinta-feira, 26, que farão o show que ocorre no intervalo da próxima edição do Super Bowl.
> Cardi B, Beyoncé e Ivete estão entre mamães mais ouvidas no mundo
"Não fica maior que isso! Muito animada para estar no palco do intervalo do Super Bowl LIV", escreveu Shakira. A apresentação ocorrerá em 2 de fevereiro de 2020.
Na última edição do Super Bowl, realizada em fevereiro de 2019, a cantora Rihanna recusou se apresentar no intervalo do Super Bowl, que é conhecido por ser uma das faixas mais valiosas para propagandas na TV dos Estados Unidos. O grupo Maroon 5 ficou responsável pela apresentação.
> Avião de Shakira apresenta problema e realiza pouso de emergência
A 100ª temporada da NFL, Liga de futebol americano, teve início no começo de setembro.

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