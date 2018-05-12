Jane Fonda: 'Ter 80 anos e ainda estar trabalhando, é um milagre'

Jane Fonda acaba de completar 80 anos e não teria como a atriz estar mais bem conservada Crédito: Reprodução/WorldsTopMost

Jane Fonda tem 80 anos e está ativa em seus trabalhos no cinema e na televisão. Entretanto, em entrevista à Ellen DeGeneres na quinta-feira, 10, a atriz disse que não imaginava que viveria tantos anos.

"Se você tivesse me dito, quando eu tinha 20 ou 30 anos, que eu ainda estaria atuando, e estaria ativa aos 80 anos em um programa como este, eu diria: 'Você está doida. Não tem jeito de isso acontecer'. Eu não imaginava que iria viver tanto. Todos os dias, eu acordo e eu quero me beliscar. Eu me sinto muito abençoada, mas eu trabalhei por isso", falou.

A atriz disse que ela pensou que "morreria sozinha por conta do abuso de álcool ou algo assim", mas as coisas saíram, felizmente, de maneira bastante diferente. O filme mais recente de Jane é Book Club, que estreia no dia 18 de maio. "O fato de que eu não sou uma viciada, eu tenho 80 anos e ainda estou trabalhando. É um milagre para mim".