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ORGULHO

Jane Fonda: 'Ter 80 anos e ainda estar trabalhando, é um milagre'

Atriz ainda falou que é muito grata pelo que já viveu

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 23:11
Jane Fonda acaba de completar 80 anos e não teria como a atriz estar mais bem conservada Crédito: Reprodução/WorldsTopMost
Jane Fonda tem 80 anos e está ativa em seus trabalhos no cinema e na televisão. Entretanto, em entrevista à Ellen DeGeneres na quinta-feira, 10, a atriz disse que não imaginava que viveria tantos anos.
"Se você tivesse me dito, quando eu tinha 20 ou 30 anos, que eu ainda estaria atuando, e estaria ativa aos 80 anos em um programa como este, eu diria: 'Você está doida. Não tem jeito de isso acontecer'. Eu não imaginava que iria viver tanto. Todos os dias, eu acordo e eu quero me beliscar. Eu me sinto muito abençoada, mas eu trabalhei por isso", falou.
A atriz disse que ela pensou que "morreria sozinha por conta do abuso de álcool ou algo assim", mas as coisas saíram, felizmente, de maneira bastante diferente. O filme mais recente de Jane é Book Club, que estreia no dia 18 de maio. "O fato de que eu não sou uma viciada, eu tenho 80 anos e ainda estou trabalhando. É um milagre para mim".
Ela ainda falou que é muito grata pelo que já viveu. Quando ela tinha apenas 12 anos, viu sua mãe, Frances, se suicidar. Durante sua adolescência e início de sua fase adulta, lutou contra a bulimia e, em 2010, superou um câncer de mama. "Se você tem muito tempo passado e apenas um pouco no futuro, como é o meu caso, eu posso olhar para trás e dizer: 'Bem, eu sobrevivi a isso'. Você sabe, amigos morreram. Houve divórcios, houve todo tipo de coisa difícil. Eu sobrevivi. Você não liga mais para as coisas pequenas, sabe? Você não faz tempestade em copo d'água", concluiu.

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