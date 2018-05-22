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J.K. Rowling usa foto do casamento real para 'cutucar' Donald Trump

'O amor é maior do que o ódio', escreveu Rowling em sua rede social, fazendo referência ao fato do número de pessoas presentes na cerimônia da família real ter sido maior do que na posse do presidente norte-americano

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:40
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
Dentre todas as fotos e comentários sobre o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle (agora duque e duquesa de Sussex) feitos pelos britânicos nas redes sociais, com certeza o da escritora J.K. Rowling foi um dos mais chamativos.
A autora da série literária Harry Potter postou uma foto da população que foi a Windsor testemunhar o casamento, ocorrido no último sábado, 19, e a comparou com uma imagem de Washington durante a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
> "Harry Potter" e "Angels in America" dominam indicações ao Tony 2018
"O amor é maior do que o ódio", escreveu Rowling em sua rede social, fazendo referência ao fato do número de pessoas presentes na cerimônia da família real ter sido maior do que na posse do presidente norte-americano, em janeiro de 2017. Veja o post: 

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