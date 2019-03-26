Home
>
Famosos
>
Iza diz que enfrentou fila para comprar ingresso de Sandy e Junior

Iza diz que enfrentou fila para comprar ingresso de Sandy e Junior

"Eu mandei um áudio para a Sandy falando: 'Já estou aqui na fila comprando os ingressos.' E ela respondeu: 'Eu não acredito que você comprou", disse a cantora