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Ivete Sangalo vira desenho animado em clipe do 'Mundo Bita'

Canal do YouTube pretende mostrar para as crianças o prazer que existe em aprender a dançar

Publicado em 

23 mai 2019 às 18:50

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 18:50

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2019 Crédito: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo vai virar personagem de desenho animado no clipe Nessa Dança, do canal infantil de YouTube Mundo Bita. O lançamento faz parte da temporada Bita e o Circo, que estreia em sete de junho deste ano.
Na animação, a cantora solta a voz e contracena com a mulher-elástico Lili, o Bita e as bailarinas Nina e Mia. Além disso, os personagens Lila, Dan e Tito vão mostrar como é prazeroso aprender a dançar e deixar o corpo seguir a música.
"O clipe trata da beleza que é a dança em nossas vidas e a importância de estimular a criança a embarcar nas melodias e libertar todo o potencial criativo", afirma Chaps Melo, que é compositor e um dos criadores da atração.
Outras personalidades já estrelaram no Mundo Bita: Milton Nascimento deu voz e tornou-se personagem no clipe Trem das Estações, Vanessa da Mata cantou Mãe Música e Lulu Santos estrelou a música Como Uma Onda no projeto Rádio Bita.
Assista abaixo ao depoimento de Ivete Sangalo sobre o clipe:

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