Ivete Sangalo vira desenho animado em clipe do 'Mundo Bita'

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo vai virar personagem de desenho animado no clipe Nessa Dança, do canal infantil de YouTube Mundo Bita. O lançamento faz parte da temporada Bita e o Circo, que estreia em sete de junho deste ano.

Na animação, a cantora solta a voz e contracena com a mulher-elástico Lili, o Bita e as bailarinas Nina e Mia. Além disso, os personagens Lila, Dan e Tito vão mostrar como é prazeroso aprender a dançar e deixar o corpo seguir a música.

"O clipe trata da beleza que é a dança em nossas vidas e a importância de estimular a criança a embarcar nas melodias e libertar todo o potencial criativo", afirma Chaps Melo, que é compositor e um dos criadores da atração.

Outras personalidades já estrelaram no Mundo Bita: Milton Nascimento deu voz e tornou-se personagem no clipe Trem das Estações, Vanessa da Mata cantou Mãe Música e Lulu Santos estrelou a música Como Uma Onda no projeto Rádio Bita.