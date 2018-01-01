Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atriz

Isabela Garcia sai da Globo após 46 anos na emissora

Isabela estreou na emissora em 1971, aos quatro anos de idade, em um episódio de 'Caso Espetacular'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 18:57

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 18:57

A última novela de Isabela Garcia na Globo foi 'Êta Mundo Bom!' Crédito: Globo/Cesar Alves/Divulgação
A atriz Isabela Garcia se despediu, nas últimas horas de 2017, da TV Globo. Ela fez um post no Instagram para comunicar que vai seguir caminho "por outra estrada", sem informar quais serão seus próximos passos na carreira.
Isabela estreou na emissora em 1971, aos quatro anos de idade, em um episódio de "Caso Espetacular". Alguns de seus papéis de maior destaque na emissora foram nas novelas Bebê Abordo (1988), O Sexo dos Anjos (1989), Lua Cheia de Amor (1990) e Celebridade (2003).
"Hoje me despeço, deixando todo o meu coração a vocês que me acompanharam por toda esta jornada. Que se divertiram com meus personagens atrapalhados e choraram com os outros. Tenho muito orgulho em fazer parte da vida de vocês!", escreveu a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados