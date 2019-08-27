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Corpão

Irmão gato de Rodrigo Faro, Danilo Faro posa nu em Miami; fotos

Bonitão foi fotografado pelas lentes de Thiago Teixeira e colocou o corpão para jogo em ensaio em Miami, nos Estados Unidos

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 17:58
Danilo Faro, o irmão gato de Rodrigo Faro, posou nu para um ensaio sob as lentes do fotógrafo Thiago Teixeira. As fotos, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, foram feitas no verão, em Miami, nos Estados Unidos. 
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O bonitão, que colocou o corpo para jogo nos cliques, tem 38 anos e sensualizou sem roupa. "Não sou modelo e nem é essa a ideia. Apenas quis registrar um momento da minha vida onde estou feliz e muito bem resolvido! Continuo sendo o mesmo Danilo de sempre e quem me conhece, ou melhor, quem me importa de verdade sabe disso! Numa boa, é muito chato ter que ficar dando muita satisfação das coisas, quando não se está fazendo nada de errado ou que agrida as pessoas de alguma forma!", escreveu ele, em um post que fez na web. 
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Ele ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado para as pessoas que vivem falando mal dele na internet: "Para quem quiser continuar "falando alguma coisa", nos grupinhos de whatsapp, eu devo ser muito importante, para você se preocupar tanto assim com a minha vida ou talvez a minha felicidade e a minha paz lhe incomode de alguma forma, né? E é isso!!! Beijos e vamos correr atrás pois a vida não está ganha não!". 
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Crédito: Thiago Teixeira/Divulgação
Crédito: Thiago Teixeira/Divulgação
Crédito: Thiago Teixeira/Divulgação

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