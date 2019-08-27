Irmão gato de Rodrigo Faro, Danilo Faro posa nu em Miami; fotos

, o, posou nu para um ensaio sob as lentes do fotógrafo. As fotos, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, foram feitas no verão, em, nos Estados Unidos.

Ele ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado para as pessoas que vivem falando mal dele na internet: "Para quem quiser continuar "falando alguma coisa", nos grupinhos de whatsapp, eu devo ser muito importante, para você se preocupar tanto assim com a minha vida ou talvez a minha felicidade e a minha paz lhe incomode de alguma forma, né? E é isso!!! Beijos e vamos correr atrás pois a vida não está ganha não!".