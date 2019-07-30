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Ousados

Irmão de Rafael Vitti posa nu abraçado com ator da Globo; fotos

Atores fizeram sessão de fotos sensuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2019 às 11:59

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 11:59

Francisco Vitti, o irmão de Rafael Vitti, impressionou seus fãs com um clique ousado para abrir a semana, logo nesta segunda (29). Na foto, compartilhada na web, ele surge abraçado com o ator Cadu Libonati, que atualmente é o Merlín de "A Dona do Pedaço", na Globo. 
Em uma série de fotos mais ousadas, eles surgem só de moletom e cuecas, com guarda-chuvas e, depois, totalmente pelados e abraçados. 
Os atores Francisco Vitti e Cadu Libonati abraçados, nus, em foto ousada Crédito: Lucas Nogueira/Reprodução/Instagram @franciscovitti
Francisco ficou conhecido por um papel que fez em "Malhação - Seu Lugar no Mundo" e Cadu segue na trama de Walcyr Carrasco até o fim. 

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