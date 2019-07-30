Irmão de Rafael Vitti posa nu abraçado com ator da Globo; fotos

Francisco Vitti, o irmão de Rafael Vitti, impressionou seus fãs com um clique ousado para abrir a semana, logo nesta segunda (29). Na foto, compartilhada na web, ele surge abraçado com o ator Cadu Libonati, que atualmente é o Merlín de "A Dona do Pedaço", na Globo.
Em uma série de fotos mais ousadas, eles surgem só de moletom e cuecas, com guarda-chuvas e, depois, totalmente pelados e abraçados.
Francisco ficou conhecido por um papel que fez em "Malhação - Seu Lugar no Mundo" e Cadu segue na trama de Walcyr Carrasco até o fim.