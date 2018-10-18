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Informação de Leo Dias

Irmão de Gio Ewbank paquera Bruna Marquezine, diz colunista

Atriz já foi vista jantando com Gian Luca Ewbank, que já namorou Giovanna Lancellotti, em Fernando de Noronha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 17:20

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 17:20

Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram
O irmão da atriz Giovanna Ewbank, Gian Luca, anda flertando para cima de Bruna Marquezine, em Fernando de Noronha. Segundo informações do colunista Leo Dias, sem perder tempo diante da suspeita do fim de namoro de Bruna com Neymar, o artista plástico foi visto jantando com a atriz em um restaurante ao som de Raul Seixas. 
Nas fotos, de acordo com o colunista, Bruna aparece sentada em uma cadeira, enquanto Gian surge em pé, atrás da atriz. 
Leo Dias destaca que Bruna está em Fernando de Noronha para participar como convidada das gravações do novo programa de Giovanna Ewbank, a série especial de verão "No Paraíso, com Gio Ewbank", que estreia em janeiro de 2019, no GNT.

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