Irmão de Gio Ewbank paquera Bruna Marquezine, diz colunista

Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram

O irmão da atriz Giovanna Ewbank, Gian Luca, anda flertando para cima de Bruna Marquezine, em Fernando de Noronha. Segundo informações do colunista Leo Dias, sem perder tempo diante da suspeita do fim de namoro de Bruna com Neymar, o artista plástico foi visto jantando com a atriz em um restaurante ao som de Raul Seixas.

Nas fotos, de acordo com o colunista, Bruna aparece sentada em uma cadeira, enquanto Gian surge em pé, atrás da atriz.