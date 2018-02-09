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Irmão de Chay Suede recebe alta e já está em casa

Jovem ficou mais de 20 dias internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 12:34

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 12:34

Depois de 21 dias internado, o irmão de Chay Suede, Henrique Rocha, recebeu alta nesta semana e já está em casa. O jovem sofreu um grave acidente na madrugada do dia 18 de janeiro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e chegou a ficar preso às ferragens do veículo como explicou a mãe dos meninos, Herica Godoy, em publicação no Instagram. Nesta quinta-feira (8) ela fez uma nova postagem comemorando a alta do filho. Veja o post:
No dia do acidente, Herica esclareceu o ocorrido: "O acidente ocorreu na praia de Camburi e meu filho ficou gravemente ferido. Houve traumatismo no tórax, perfuração do pulmão e algumas costelas quebradas. Ainda pela manhã, Ricão (como chama o filho) passou por uma cirurgia para retirada do baço e contenção de uma hemorragia", escreveu nas redes sociais. 
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