Irmão de Chay Suede recebe alta e já está em casa

Depois de 21 dias internado, o irmão de Chay Suede, Henrique Rocha, recebeu alta nesta semana e já está em casa. O jovem sofreu um grave acidente na madrugada do dia 18 de janeiro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e chegou a ficar preso às ferragens do veículo como explicou a mãe dos meninos, Herica Godoy, em publicação no Instagram. Nesta quinta-feira (8) ela fez uma nova postagem comemorando a alta do filho. Veja o post: