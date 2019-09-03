Home
>
Famosos
>
Irmã gata de Neymar aluga mansão de luxo por R$ 35 mil por mês

Irmã gata de Neymar aluga mansão de luxo por R$ 35 mil por mês

A bonita quis passar as férias em alto estilo em um lugar bem luxuoso; imóvel tem 1,5 mil metros quadrados e fica no Joá, no Rio de Janeiro