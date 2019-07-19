Empreendedor

Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, diz colunista

Ator está há 10 dias trabalhando pelas ruas do Rio de Janeiro

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:37 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @iran_malfitano

Iran Malfitano está há dois anos longe das novelas. Na TV, seu último papel foi em "A Terra Prometida", da Record TV. Há 10 dias o que o ator tem feito é dirigir pelas ruas do Rio de Janeiro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Uma amiga da colunista foi contemplada pelo novo motorista e contou que ficou perplexa com o bom atendimento do ator. "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de 'Malhação' estava dirigindo pra mim", disse a colega à Fábia Oliveira.

Iran atuou em "Malhação", na Globo, entre 2001 e 2003. Atualmente, o ator está quase irreconhecível, com barba cheia, mas com cavanhaque raspado. Ele deve estrear, em breve, na segunda temporada de "Juacas", no Disney Channel.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta