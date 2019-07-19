Home
Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, diz colunista

Ator está há 10 dias trabalhando pelas ruas do Rio de Janeiro

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:37

Crédito: Reprodução/Instagram @iran_malfitano

Iran Malfitano está há dois anos longe das novelas. Na TV, seu último papel foi em "A Terra Prometida", da Record TV. Há 10 dias o que o ator tem feito é dirigir pelas ruas do Rio de Janeiro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 

Uma amiga da colunista foi contemplada pelo novo motorista e contou que ficou perplexa com o bom atendimento do ator. "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de 'Malhação' estava dirigindo pra mim", disse a colega à Fábia Oliveira. 

Iran atuou em "Malhação", na Globo, entre 2001 e 2003. Atualmente, o ator está quase irreconhecível, com barba cheia, mas com cavanhaque raspado. Ele deve estrear, em breve, na segunda temporada de "Juacas", no Disney Channel. 

