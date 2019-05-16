Humorista Gustavo Mendes exibe resultado de cirurgia bariátrica

O ator e humorista Gustavo Mendes, famoso por suas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff no extinto "Casseta & Planeta", usou as redes sociais para mostrar sua nova forma física. No Instagram, Mendes postou um antes e depois de sua bariátrica. Desde que a cirurgia foi realizada, há nove meses, o comediante já eliminou 48 quilos.

Em ambas as imagens publicadas, o humorista está usando a mesma camiseta preta. "Linda e empoderada! Por que dessa foto? Pra comemorar 48 kg perdidos, e esse vestido, pasmem, foi a camiseta que usei no dia da minha cirurgia bariátrica", contou Gustavo na legenda da postagem.