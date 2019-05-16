Humorista Gustavo Mendes exibe resultado de cirurgia bariátrica

O ator e humorista Gustavo Mendes, famoso por suas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff no extinto "Casseta & Planeta", usou as redes sociais para mostrar sua nova forma física. No Instagram, Mendes postou um antes e depois de sua bariátrica. Desde que a cirurgia foi realizada, há nove meses, o comediante já eliminou 48 quilos.
Em ambas as imagens publicadas, o humorista está usando a mesma camiseta preta. "Linda e empoderada! Por que dessa foto? Pra comemorar 48 kg perdidos, e esse vestido, pasmem, foi a camiseta que usei no dia da minha cirurgia bariátrica", contou Gustavo na legenda da postagem.
O artista ainda acalmou seus seguidores, dizendo que está cuidando bem da própria saúde. "Não se preocupem comigo, tenho me cuidado. Emagreci para me agradar, me sentir mais saudável, mais feliz. Vibro cada dia mais com essa nova fase! Trate de ser feliz! Invista em si mesmo, no corpo, na alma e na mente! Faça bem a si, para poder fazer bem aos que estão próximos! E não se esqueça, na dúvida, APENAS AME", filosofou Mendes.