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"Paraíso Perdido"

Humberto Carrão fará cena de sexo com cantor em filme

Jaloo, com quem Humberto vai contracenar, é uma revelação da música brasileira

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 12:13
Humberto Carrão já está acostumado a conquistar mocinhas nas novelas. Mas agora ele vai balançar o coração do cantor Jaloo no cinema. Os dois vivem um romance no filme "Paraíso Perdido", com beijos na telona e uma cena quente de sexo. O galã, inclusive, aparece nu numa das sequências do longa que estreia dia 31.
De acordo com o jornal Extra, o paraense Jaloo é uma revelação da música brasileira e faz sua estreia como ator sob o comando da diretora Monique Gardenberg, a mesma que transformou Cleo Pires em estrela de cinema com o filme Benjamim.
Jaloo e Humberto vivem romance em novo filme Crédito: Felipe Panfili/Divulgação

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