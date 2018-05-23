Humberto Carrão fará cena de sexo com cantor em filme

Humberto Carrão já está acostumado a conquistar mocinhas nas novelas. Mas agora ele vai balançar o coração do cantor Jaloo no cinema. Os dois vivem um romance no filme "Paraíso Perdido", com beijos na telona e uma cena quente de sexo. O galã, inclusive, aparece nu numa das sequências do longa que estreia dia 31.