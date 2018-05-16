Hugo Gloss e blogueiros famosos tiveram perfis do Instagram suspenso

Bruno Rocha, o Hugo Gloss, tem milhões de seguidores nas redes sociais Crédito: Divulgação/Duh Marinho

Hugo Gloss, Nana Rude, Tia Crey e Fofoquei foram alguns dos blogueiros que tiveram seus perfis suspensos no Instagram. O motivo é uso indevido de imagens nos perfis. O maior deles, Hugo Gloss, tinha pouco mais de 11 milhões de seguidores, e ainda pagava mensalmente pelos serviços de uma das maiores agências de fotos do mundo, a Getty Images.

"O Instagram está resolvendo ser mais rígido com a política de postagens. No meu caso, eles tiveram reclamações de uso indevido de imagem e áudio. Uma das minhas postagens que foi reclamada foi um anúncio de um clipe da cantora Lord, que recebemos da Universal Brasil. Mas aqui fora (EUA), a proteção da Universal não sabia disso. Então entrou como se fosse uma denúncia. Isso é um dos casos absurdos que a gente recebeu", explicou Hugo Gloss, num vídeo ao Fofocalizando.