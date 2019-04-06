Home
>
Famosos
>
Hospital de Pelé em Paris já recebeu Angelina Jolie e Picasso

Hospital de Pelé em Paris já recebeu Angelina Jolie e Picasso

Inaugurado em 1906 para atender estadunidenses turistas ou expatriados na capital francesa, o prédio na verdade fica fora de Paris: está na periferia chique de Neuilly sur Seine